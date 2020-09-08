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В Греции из-за COVID-19 закрыли на карантин три лагеря с мигрантами

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Греческие власти закрыли на карантин три миграционных центра под Афинами из-за вспышек коронавируса COVID-19 среди мигрантов, сообщают европейские СМИ.

Правительство заявило, что лагеря закрыты на санитарно-гигиенический карантин как минимум на две недели - до 21 сентября.

По данным греческой газеты "Катимерини", в крупнейшем лагере беженцев Мория на острове Лесбос обнаружили 35 зараженных коронавирусом, он закрыт на карантин до 15 сентября. Всего там проживают порядка 13 тыс. человек.

В лагеря мигрантов в Греции введены ограничения на выезд и въезд с марта.

Хроника 09 января – 08 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Греция Лесбос Афины Коронавирус

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