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Четверых афганцев приговорили к 10 годам тюрьмы за поджог лагеря мигрантов

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Греческий суд приговорил четырех афганцев к 10 годам тюремного заключения после обвинения в поджоге крупнейшего в Европе лагеря мигрантов в 2020 году, сообщает BBC News.

В миреМигрантов обвинили в преднамеренном поджоге лагеря на острове ЛесбосЧитать подробнее

Мужчины, отрицавшие эти обвинения, были признаны виновными в умышленном поджоге. Защита назвала процесс несправедливым. Адвокаты сказали, что у троих обвиняемых были документы, свидетельствующие о том, что на момент ареста им не исполнилось 18 лет, но власти Греции не признали их несовершеннолетними.

В сентябре греческие власти обвинили мигрантов в сознательном поджоге лагеря "Мория" на острове Лесбос.

Лагерь "Мория" был уничтожен пожаром в сентябре 2020 года, из-за чего 13 тыс. его обитателей были вынуждены ночевать под открытым небом, отказываясь при этом переселяться во временный палаточный лагерь, который наскоро разбили для них греческие военные. Разрушение переполненного лагеря Мория на острове Лесбос оставило без крова почти 13 000 человек.

Греция Лесбос

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