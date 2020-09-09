У минской милиции не оказалось данных о задержании оппозиционера Знака

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-служба ГУВД Мингорисполкома не располагает информацией о задержании члена президиума белорусского Координационного совета оппозиции Максима Знака.

"У ГУВД такой информации нет", - сказала "Интерфаксу" официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич.

Ранее в среду в секретариате Координационного совета "Интерфаксу" сообщили, что член президиума Совета Максим Знак может быть задержан сотрудниками силовых структур.

О возможном задержании Знака правоохранительными органами в среду сообщил также штаб экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико. "Максим покинул штаб Бабарико в сопровождении людей в масках и штатском. Они сели в микроавтобус и уехали", - отметили там.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Основной оппонент Лукашенко Светлана Тихановская спустя два дня после выборов Тихановская уехала в Литву. Ее соратники тогда заявили, что этому предшествовало трехчасовое общение с сотрудниками силовых структур Белоруссии в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной. Позднее Лукашенко утверждал, что оказал Тихановской содействие в отъезде из страны по ее просьбе.

18 августа ее сторонники создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным.

Белоруссию после этого покинули и другие оппозиционеры: член президиума совета Ольга Ковалькова, экс-кандидат на пост президента республики Валерий Цепкало и член президиума координационного совета Павел Латушко, который утверждал, что его решение было связано с оказываемым на него давлением со стороны Комитета государственной безопасности.

В понедельник член президиума Координационного совета Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов перестали выходить на связь. На следующий день в Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили информацию о задержании Колесниковой, а также сообщили, что Родненкову и Кравцову удалось уехать на Украину. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил позднее, что "Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы".

Однако Кравцов заявлял, что власти хотели насильно вывезти Колесникову из Белоруссии, но она порвала паспорт, чтобы помешать этого. Кроме того, он и Родненков утверждают, что не выезжали добровольно на Украину, как заявила ранее белорусская погранслужба.