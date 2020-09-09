В ЕС обеспокоены планами Лондона отступить от соглашения по Brexit

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Марош Шефчович, курирующий стратегическое прогнозирование ЕС, заявил, что потребует созвать экстренное заседание совместного комитета Евросоюз-Великобритания по вопросу британского проекта закона, не соответствующего соглашению о Brexit.

"Мы ожидаем, что Соединенное Королевство будет полностью выполнять положения соглашения (по Brexit - ИФ), в частности, в том, что касается Ирландии, и я буду просить созвать как можно скорее заседание совместного комитета, чтобы наши британские партнеры могли ответить на обеспокоенности, которые мы выражаем по этому поводу", - сказал зампред ЕК на пресс-конференции в Брюсселе в среду.

Он отметил, что, когда проект закона будет передан в британский парламент, когда это будет объявлено официально, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь отреагирует на это решение.

"Мы изучим этот законопроект, который будет предложен, и я полагаю, что совместный комитет является наилучшим способом рассмотреть эту проблему и продолжить дискуссию", - предположил Шефчович.

Отвечая на вопросы, он сообщил, что глава Еврокомиссии очень обеспокоена заявленным отступлением британского правительства от положений соглашения. "Это было бы нарушением международного права", - заявил зампред ЕК.

По его словам, подписанные соглашения должны выполняться. Когда соглашение заключено, подписано и ратифицировано, от него нельзя отступать. "Мы перед лицом беспрецедентной ситуации, и, понятно, что мы ее воспринимаем очень серьезно", - продолжил Шефчович.

Он заявил о намерении стороны ЕС изучить юридический текст, получить объяснения британской стороны и ее гарантии, что она будет уважать подписанное ею соглашение о Brexit.

Как сообщили британские СМИ, на следующей неделе ожидается голосование по законопроекту о внутреннем рынке Великобритании, который затрагивает таможенные процедуры в Северной Ирландии. В законопроекте говорится: "Некоторые положения имеют силу, несмотря на несоответствие или несовместимость с международным или другим внутренним законодательством".

В понедельник официальный представитель ЕК Даниел Ферри, отвечая на вопрос о возможной попытке Лондона применить национальное законодательство, чтобы обойти некоторые пункты соглашения о выходе из ЕС, в частности, о границе между Ирландией и Северной Ирландией, отметил, что Брюссель "делает все, чтобы обеспечить долгосрочные экономические и политические интересы ЕС".

Будет соглашение до конца этого года или нет, заявил Ферри, возможный выход Великобритании из предыдущих соглашений "окажет негативное влияние на вопрос о границе, которой сейчас не существует".

Перед этим координатор ЕС на переговорах с Великобританией Мишель Барнье заявил в интервью радиостанции France Inter о своей обеспокоенности позицией Лондона.

По его словам, если переговоры закончатся отсутствием соглашения о будущих отношениях, "Соединенное Королевство вернется к традиционным и обычным правилам ВТО, будут таможенные тарифы".