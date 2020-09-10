Минфин США оштрафует структуру Deutsche Bank за нарушение антироссийских санкций

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций (OFAC), оштрафует Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) за два нарушения в 2015 году санкций, которые были введены за присоединение Крыма.

По данным OFAC, в 2015 году DBTCA провела платеж на $29 млн в интересах кипрской IPP Oil Products (Cyprus) Limited, которая за неделю до этой сделки оказалась под санкциями за связь с Геннадием Тимченко. Бизнесмен продал IPP Oil Products за день до того, как попал под санкции США.

Штраф за это нарушение составил $157 500. Максимальный штраф по этому делу мог составить $57,7 млн, но в OFAC учли, что DBTCA сотрудничала с расследованием, приняла меры по усилению комплаенс-режима и другие обстоятельств.

Также DBTCA оштрафована на $426 000 за то, что декабре 2015 года провела 61 платеж на общую сумму $277 000 на счет санкционного Крайинвестбанка, хотя обязана была заблокировать их по идентификатору SWIFT. В этом случае максимальный штраф мог составить $18 млн.

Итоговая сумма штрафов составила $583 000 при максимально возможной $75 млн.