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Посол РФ в США попросил не менять место заключения лётчика Ярошенко

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Вашингтоне направило ноту в Госдепартамент США с требованием не менять место заключения российского лётчика Константина Ярошенко, заявил Посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Безусловно, мы обеспокоены подобным решением американских властей. По просьбе родственников россиянина направили соответствующую ноту в Госдепартамент США с просьбой не менять место заключения К.В. Ярошенко", - заявил Антонов журналистам.

Российский посол заявил, что посольству "неизвестны название, тип и режим тюрьмы, в которую планируют этапировать соотечественника".

"С учетом имеющихся у Ярошенко хронических заболеваний считаем, что изменение места отбывания наказания может негативно сказаться на его физическом и психологическом состоянии здоровья", - подчеркнул Антонов.

Ярошенко был арестован по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина в 2010 году в Либерии, а затем депортирован в США. В сентябре 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам заключения.

В течение нескольких лет он находился в тюрьме "Форт-Дикс" штата Нью-Джерси, откуда в середине июня 2018 года был переведен в учреждение "Данбери" в штате Коннектикут якобы из-за стычки с другим арестантом.

Константин Ярошенко США

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