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Комиссар ЕС прилетел в Бейрут с гуманитарной помощью

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - На борту самолета, доставившего в субботу в Бейрут гуманитарную помощь из Португалии и Германии, с официальным визитом в Ливан прибыл комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Взрывы в Бейруте

"Ливанский народ пользуется полной поддержкой ЕС. Потребуются согласованные усилия по восстановлению, подкрепленные решительными реформами. Но пока мы оказываем срочную помощь тем, у кого взрыв отнял средства к существованию", - заявил Ленарчич, выражая сочувствие жителям Бейрута, пострадавшим от взрыва 4 августа и пандемии COVID-19.

В ходе визита Ленарчич встретится с назначенным премьер-министром Ливана Мустафой Адибом и будет наблюдать за действиями ЕС по оказанию помощи Бейруту после разрушительных взрывов.

Это был третий рейс в Ливан по гуманитарному воздушному мосту, организованному ЕС. Доставлено около 30 тонн базовой помощи, в том числе машины скорой помощи, противопожарное снаряжение, средства индивидуальной защиты, лекарства и телекоммуникационное оборудование.

На международной конференции доноров во Франции 9 августа Европейская комиссия собрала более 64 млн евро на неотложные нужды, медицинские материалы и оборудование, а также на защиту критически важной инфраструктуры Ливана.

Взрывы в Бейруте

Несколько мощных взрывов прогремели 4 августа в портовой зоне Бейрута. Власти Ливана заявили, что причиной стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Жертвами взрыва стали более 170 человек, еще 6 тыс. человек получили травмы. Взрывной волной было разрушено множество зданий, повреждено здание международного аэропорта.

Ливан Бейрут

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