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В Минске МВД усиливает наряды в связи с протестами

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Минске увеличено число нарядов и военнослужащих, дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД, сообщила агентству "Интерфакс" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в воскресенье.

"В течение дня будут перекрыты проспекты города", - добавила она. Официальный представитель МВД подчеркнула, что" сотрудники милиции примут все необходимые меры для пресечения несанкционированных акций и недопущения нарушений общественного порядка".

Милиция обратилась к гражданам с призывом не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях.

Как сообщают СМИ, в частности, портал tut. by, а также некоторые Телеграм-каналы, в белорусской столице оцеплена площадь Независимости, территория у стелы "Минск - город-герой".

Ранее в воскресенье в МВД Белоруссии сообщали, что накануне на акциях протеста в стране были задержаны 114 человек, из них 99 - в Минске.

В субботу в Минске прошел очередной "женский марш". В МВД оценили число участников акции в районе площади Свободы примерно в сто человек, белорусские СМИ сообщали о нескольких тысячах вышедших на протесты людей.

В Белоруссии больше месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Белоруссия Минск

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