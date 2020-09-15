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Разведка США до сих пор не подтвердила версию о выплатах РФ талибам

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Фрэнк Маккензи до сих пор не видел доказательств того, что российские чиновники обещали вознаграждения талибам (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическая организация) за нападения на американских военных в Афганистане, об этом он сообщил в интервью NBC News .

"Данное утверждение не было доказано до того уровня уверенности, который бы удовлетворил меня. Мы продолжаем искать эти доказательства. Я пока не видел их. Но вопрос еще не закрыт", - заявил Маккензи.

Генерал добавил, что информацию, которую ему предоставили, он счел "очень тревожной". Но он не увидел "окончательной связи" между Россией и талибами.

"Поэтому я отослал своих ребят назад и сказал: "Смотрите, продолжайте копать". Поэтому мы продолжаем копать и искать, потому что это связано с потенциальными угрозами американским силам, этот вопрос еще открыт", - сказал он.

По его словам, если будет доказано, что Москва, действительно, обещала выплаты талибам, он без колебаний примет меры.

Газета The New York Times летом 2020 года опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщала, что российская военная разведка якобы предлагала боевикам движения "Талибан" вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это якобы происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что в ведомстве начато расследование относительно утечек информации, связанной с Россией и талибами. В администрации США неоднократно сообщали, что пока нет единого мнения о том, следует ли верить информации про РФ и талибов.

Сообщения о выплатах Россией талибам за нападения на военных США в Афганистане опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.

США Россия Афганистан

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