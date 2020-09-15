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Минск допустил задействование ресурсов ОДКБ в случае агрессии извне

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В случае военной агрессии против Белоруссии извне может быть применен силовой ответ в рамках действующих договоров республики по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Олег Воинов.

"Мы не исключаем и использование силового варианта реагирования на прямые военные угрозы в рамках действующих договоренностей по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности в случае открытой военной агрессии в отношении Беларуси и возникновения вооруженного конфликта", - сказал Воинов, слова которого приводит Минобороны страны во вторник.

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"В условиях высказываний отдельных польских военных экспертов о рассмотрении возможности силовой поддержки смены власти в республике, о возможном нарушении территориальной целостности государства путем отделения Гродненской области такая поддержка становится актуальной", - подчеркнул он.

Воинов напомнил, что в минувшем августе было оформлено очередное соглашение, предусматривающее размещение на польской территории 1 тыс. военнослужащих США "в целях сдерживания России, укрепления НАТО и повышения операционной и стратегической гибкости альянса".

Особого внимания, по мнению Минобороны Белоруссии, заслуживает также увеличение численности авиационных подразделений на сопредельных территориях, выполнение ими задач по охране воздушного пространства.

При этом, по словам Воинова, в ответ на усиление НАТО и проведение учений странами альянса у границ республики, Белоруссия могла разместить на своей территории у западной границы часть региональной группировки войск.

"Мы также можем сказать, что это связано не с угрозой Союзному государству от Польши или стран Балтии, а с угрозой, якобы исходящей от государств, находящихся в тысячах километров от нас. К чему это приведет? К тому, от чего мы так пытались уйти на протяжении последних десятилетий, - к новому витку взаимного недоверия, гонке вооружений, нарушению экономических связей, всестороннему ухудшению качества жизни большинства граждан наших государств, каждого из нас", - заключил представитель Минобороны.

Белоруссия Олег Воинов ОДКБ Союзное государство НАТО Польша

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