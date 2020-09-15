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Уже 12 белорусских IT-компаний решили "эмигрировать" в Латвию

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Решение о переносе деятельности в Латвию на сегодняшний день приняли 12 белорусских компаний, которые представляют отрасль информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и другие технологические отрасли, такие как "зеленая" энергетика, сообщили агентству BNS в Министерстве экономики Латвии.

Отдельные компании квалифицировались для получения статуса стартапов в понимании закона о поддержке деятельности стартапов. Эти компании планируют перевести в Латвию около 470 сотрудников, в основном представителей руководства и ключевых специалистов.

Министр экономики Янис Витенбергс отметил, что в настоящее время прорабатываются решения для того, чтобы белорусские компании, планирующие перенести свою деятельность в Латвию, могли как можно быстрее сделать это.

Создана специальная команда, в которую входят представители Министерства экономики и Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР), которые в сотрудничестве с другими вовлеченными учреждениями в ускоренном порядке рассматривают заявки белорусских предпринимателей и предлагают возможные решения. Актуальные вопросы включают выдачу временных видов на жительство высококвалифицированным специалистам и членам их семей, оформление т.н. стартап-виз, открытие банковских счетов и др.

Витенбергс сообщил, что параллельно ведется работа с латвийскими финансовыми учреждениями, чтобы найти компромисс и создать "зеленый коридор" для захода иностранных компаний в Латвию.

В связи с усложнившейся обстановкой в Белоруссии на сегодняшний день углубленные консультации о переносе деятельности в Латвию получили 116 белорусских компаний и частных лиц. Эти компании в Белоруссии трудоустраивают более 4 тыс. человек. Около 30 из этих компаний работают в сфере ИКТ, а 25 - в производстве.

Несколько латвийских самоуправлений также сделали предложения белорусским предпринимателям, которых обслуживает ЛАИР.

Латвия Янис Витенбергс Белоруссия

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