Что случилось этой ночью: среда, 16 сентября

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Правительство Японии в полном составе уходит в отставку. Предыдущий глава правительства Синдзо Абэ ушел в отставку из-за проблем со здоровьем. Новым премьер-министром стал лидер Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга.

– Глава "Нафтогаза" оценил доходы от транзита российского газа. Стороны не разглашают тариф за транзит. На Украине доходы в 2020 году оценили в два миллиарда долларов.

– Apple презентовала новые iPad. Новый планшет серии Air сделан в стилистике iPad Pro. Цена на устройство начинается с 599 долларов.

– Ватикан настоял на возвращении архиепископа Кондрусевича в Белоруссию. Ему отказали во въезде из-за недействительного паспорта. Президент Александр Лукашенко заявил, что Кондрусевич "получил задание на польской стороне".