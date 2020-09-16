Поставщик "облачных" решений Snowflake разместил акции на $3,86 млрд

IPO стало крупнейшим в технологическом секторе с начала года

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Американская Snowflake Inc., предоставляющая услуги облачного хранения данных, разместила акции на $3,36 млрд в ходе IPO, которое стало крупнейшим в технологическом секторе с начала этого года.

Компания продала 28 млн акций по цене $120 за бумагу, говорится в ее пресс-релизе. Таким образом, Snowflake была оценена в $33 млрд в рамках IPO.

Berkshire Hathaway Inc. и Salesforce.com Inc. приобрели акции Snowflake по цене IPO на сумму по $250 млн каждая, и, таким образом, объем размещения достиг $3,86 млрд.

Кроме того, андеррайтеры размещения, среди которых Goldman Sachs и Morgan Stanley, получили опцион на покупку еще 4,2 млн акций Snowflake, и, в случае его реализации, объем IPO компании приблизится к $4,4 млрд.

Цена размещения акций Snowflake оказалась существенно выше заявленного диапазона в $100-110 за акцию.

В рамках последнего частного раунда финансирования, состоявшегося ранее в этом году, компания была оценена в $12,4 млрд.

Торги акциями Snowflake начнутся на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в среду.