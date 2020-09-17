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В Белоруссии задержали руководство "Белтяжмаша"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ЗАО "Белтяжмаш".

В качестве подозреваемых задержаны пять человек, включая руководителя общества. Дело в их отношении возбуждено 16 сентября по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК Белоруссии), сообщил КГК в своем Телеграм-канале в четверг.

Сообщается, что сумма неуплаченных налогов превысила Br6 млн (около $2,3 млн).

ЗАО "Белтяжмаш" сдавало в аренду помещение офису штаба экс-претендента на участие в президентских выборах Виктора Бабарико на улице Веры Хоружей в Минске.

Как сообщалось, 9 сентября в офисе штаба прошли обыски, там же был задержан член президиума Координационного совета Максим Знак.

В Белоруссии уже больше месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Белоруссия Белтяжмаш

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