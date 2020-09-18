Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:14Заразились
на 18.09В России 1 091 186+5 905В мире 30 078 889+314 834

Дипломат США заявил, что эпидемию COVID-19 можно было удержать в Ухане

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Эпидемию коронавируса было возможно удержать в пределах ее эпицентра - города Ухань, однако власти Китая не справились с начальным этапом распространения болезни, заявил в пятницу телеканалу CNN покидающий свой пост посол США в Пекине Терри Бранстед.

"То (коронавирус - ИФ), что можно было бы сдержать в Ухане, в итоге вылилось в пандемию по всему миру", - заявил он.

"Китайская система была такой, что они скрывали (ситуацию - ИФ) и даже наказывали врачей, которые в начале указывали на (опасность - ИФ)", - утверждал Бранстед.

Также он возложил ответственность на Пекин за ухудшение отношений между США и КНР.

Бранстед неожиданно для многих наблюдателей объявил на этой неделе об отставке с поста посла США в КНР - важнейшей дипломатической должности, которую он занимал с 2017 года - и о возвращении в Соединенные Штаты. CNN отмечает, что, хотя Бранстед с 1980-х годов был знаком с Си Цзиньпином - теперь председателем КНР, у него никогда не получалось воспользоваться этими личными связями на благо отношений Вашингтона и Пекина.

Ранее президент США Дональд Трамп и его сторонники-республиканцы неоднократно обвиняли Пекин в том, что он не предупредил мир о серьезности и масштабах вспышки коронавируса. Также Трамп заявил, что готов рассмотреть вариант с введением санкций против Китая в случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании по поводу причин распространения коронавируса.

Власти Китая считают такие претензии лишенными оснований.

Хроника 09 января – 18 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Терри Бранстед США Китай Пекин Коронавирус Ухань

Новости
Пандемия коронавируса

РФ получит препарат от коронавируса, почти полностью скупленный США

РФ получит препарат от коронавируса, почти полностью скупленный США

США с 20 сентября запретят скачивать приложения TikTok и WeChat

США с 20 сентября запретят скачивать приложения TikTok и WeChat

Хасидов-паломников не осталось на границе Белоруссии и Украины

Хасидов-паломников не осталось на границе Белоруссии и Украины

В Турции автобус с российскими туристами попал в аварию в горах

Хафтар согласился на возобновление добычи и экспорта ливийской нефти

Что случилось этой ночью: пятница, 18 сентября

Трамп указал на большую угрозу для выборов в лице Китая, чем России

Американский телеканал сообщил о поддержке США действий Киева в Крыму

Американский телеканал сообщил о поддержке США действий Киева в Крыму

Почти 30 стран призвали Белоруссию прекратить блокировать интернет

В МИД Украины напомнили РФ о подтвержденном статусе стороны конфликта

В МИД Украины напомнили РФ о подтвержденном статусе стороны конфликта
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');