Дипломат США заявил, что эпидемию COVID-19 можно было удержать в Ухане

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Эпидемию коронавируса было возможно удержать в пределах ее эпицентра - города Ухань, однако власти Китая не справились с начальным этапом распространения болезни, заявил в пятницу телеканалу CNN покидающий свой пост посол США в Пекине Терри Бранстед.

"То (коронавирус - ИФ), что можно было бы сдержать в Ухане, в итоге вылилось в пандемию по всему миру", - заявил он.

"Китайская система была такой, что они скрывали (ситуацию - ИФ) и даже наказывали врачей, которые в начале указывали на (опасность - ИФ)", - утверждал Бранстед.

Также он возложил ответственность на Пекин за ухудшение отношений между США и КНР.

Бранстед неожиданно для многих наблюдателей объявил на этой неделе об отставке с поста посла США в КНР - важнейшей дипломатической должности, которую он занимал с 2017 года - и о возвращении в Соединенные Штаты. CNN отмечает, что, хотя Бранстед с 1980-х годов был знаком с Си Цзиньпином - теперь председателем КНР, у него никогда не получалось воспользоваться этими личными связями на благо отношений Вашингтона и Пекина.

Ранее президент США Дональд Трамп и его сторонники-республиканцы неоднократно обвиняли Пекин в том, что он не предупредил мир о серьезности и масштабах вспышки коронавируса. Также Трамп заявил, что готов рассмотреть вариант с введением санкций против Китая в случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании по поводу причин распространения коронавируса.

Власти Китая считают такие претензии лишенными оснований.