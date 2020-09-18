Цуркан обвинили в передаче данных о поставках электроэнергии из РФ на Украину

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Бывший член правления "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже, передала молдавской спецслужбе сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины, утверждает следствие.

Адвокат Цуркан, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов опубликовал в пятницу постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой.

В нем отмечается, что Цуркан, "находясь в неустановленном месте", действовала из корыстных побуждений и умышленно против безопасности РФ, чтобы выполнить поставленные перед ней молдавской спецслужбой задачи. Как отмечается в документе, она осознавала, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из РФ на территорию Украины, а также прогнозируемые объемы поставки и величина мощности составляют государственную тайну. Утверждается, что не позднее 29 сентября 2015 года с помощью закрытого канала связи она передала их Службе информации и безопасности Молдавии (СИБ РМ).

Согласно обвинению, до июня 2016 года Цуркан была гражданкой Молдавии и еще с 16 августа 2004 года конфиденциально сотрудничала с СИБ РМ под конспиративным псевдонимом Карла.

За сотрудничество с СИБ Цуркан получала денежные средства в крупном размере, настаивает российское следствие.

Сведения о поставке электроэнергии, утверждает следствие ФСБ РФ, Цуркан в течение 2015 года узнала во время рабочей встречи с на тот момент замминистра энергетики РФ Вячеславом Кравченко, в ходе подготовки проекта документа, содержащего сведения об указанной поставке, по поручению Минэнерго, а также от неустановленных должностных лиц Минэнерго.

В обвинении отмечается, что должность члена правления – руководителя блока трейдинга "Интер РАО", куда Цуркан была назначена в феврале 2012 года, с 2013 по 2018 год не предусматривала допуска к государственной тайне. "Вместе с тем, исполняя возложенные на нее обязанности по обеспечению экспорта и импорта электроэнергии, Цуркан фактически имела доступ к составляющим государственную тайную сведения", - говорится в документе.

Арест

Цуркан была арестована летом 2018 года и в настоящее время находится в московском СИЗО "Лефортово". Ей предъявлено обвинение в шпионаже (статья 276 УК РФ). Мосгорсуд 21 сентября проведет предварительное слушание по ее делу.

Цуркан не признает вину, а защита утверждает, что ее обвинение построено на сфальсифицированных доказательствах. В качестве примера такой фальсификации защита приводила датированную 2004 годом анкету Цуркан как агента Карлы, которая содержится в материалах уголовного дела и в которой некоторые ее персональные данные, а также фотография соответствуют существенно более позднему периоду.

В январе 2020 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отменил постановление Мосгорсуда, продлившего Цуркан арест до 21 месяца, и изменил ей меру пресечения на запрет определенных действий. В свою очередь, Второй кассационный суд по представлению Генеральной прокуратуры отменил решение апелляционного суда и вернул Цуркан под стражу. На свободе она провела 23 дня.