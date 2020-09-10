Суд над Кариной Цуркан начнется 15 сентября

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 15 сентября проведет предварительное заседание по делу бывшего члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Она напомнила, что в деле есть засекреченные материалы, поэтому процесс будет закрытым.

Адвокат Цуркан Иван Павлов ранее отмечал, что из-за засекреченности дела обвиняемой и ее адвокатам на стадии ознакомления с материалами следствия запретили делать любые выписки или копии документов. Поэтому они были вынуждены заучивать наизусть девять томов дела.

Цуркан была задержана летом 2018 года и с тех пор находится под стражей, за исключением периода с 16 января 2020 года до 7 февраля, когда один из судов освободил ее под запрет определенных действий.

По словам адвокатов, следствие считает, что 16 августа 2004 года она "стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой", после чего 21 апреля 2015 года "в Москве получила электронную версию проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года "передала этот документ спецслужбе Молдовы".

Цуркан вину не признает. Защита настаивает на фальсификации доказательств следствия.