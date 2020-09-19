В Таиланде десятки тысяч человек вышли на антиправительственную акцию

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Таиланде прошли масштабные антиправительственные акции, в манифестациях приняли участие десятки тысяч человек, сообщает "Би-би-си".

Участники демонстрации призвали правительство страны к отставке, в частности, премьер-министра Праюта Чан-Очу, а также выступили в поддержку демократии и демократических свобод. Подобные акции в Таиланде происходят регулярно с июля, но эта стала самой масштабной.

Выйти на антиправительственную демонстрацию народ призвали студенты университета Таммасат в Бангкоке. По данным полиции, к вечеру возле кампуса все еще остается порядка 15 тыс. человек, а днем их было примерно вдвое больше.

Прают Чан-Оча пообещал, что власти будут применять "мягкие меры" к протестующим, "потому что они дети".

Пост премьер-министра Чан-Оча занимает с 2014 года, когда в стране произошел военный переворот. Тогда военные объявили о роспуске сената, введении военного положения, а также о задержании ряда политических и общественных деятелей.