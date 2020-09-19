Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:31Заразились
на 19.09В России 1 097 251+6 065В мире 30 406 197+327 308

В Таиланде десятки тысяч человек вышли на антиправительственную акцию

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Таиланде прошли масштабные антиправительственные акции, в манифестациях приняли участие десятки тысяч человек, сообщает "Би-би-си".

Участники демонстрации призвали правительство страны к отставке, в частности, премьер-министра Праюта Чан-Очу, а также выступили в поддержку демократии и демократических свобод. Подобные акции в Таиланде происходят регулярно с июля, но эта стала самой масштабной.

Выйти на антиправительственную демонстрацию народ призвали студенты университета Таммасат в Бангкоке. По данным полиции, к вечеру возле кампуса все еще остается порядка 15 тыс. человек, а днем их было примерно вдвое больше.

Прают Чан-Оча пообещал, что власти будут применять "мягкие меры" к протестующим, "потому что они дети".

Пост премьер-министра Чан-Оча занимает с 2014 года, когда в стране произошел военный переворот. Тогда военные объявили о роспуске сената, введении военного положения, а также о задержании ряда политических и общественных деятелей.

Таиланд

Новости

Правозащитники насчитали более 140 задержанных в Минске

В Минске начались задержания в ходе "женского марша"

В Минске начались задержания в ходе "женского марша"

Очередной "женский марш" начался в Минске

Российский космонавт опознал спутники в пролетающих над землей НЛО

Российский космонавт опознал спутники в пролетающих над землей НЛО

Что случилось этой ночью: суббота, 19 сентября

Трамп обвинил Россию в хищении данных о гиперзвуковом оружии

Премьер Великобритании объявил о второй волне коронавируса

Премьер Великобритании объявил о второй волне коронавируса

Глава Офиса Зеленского отрицает наличие секретных договоренностей с Москвой

МВД Белоруссии проверит заявление Колесниковой о ее похищении

МВД Белоруссии проверит заявление Колесниковой о ее похищении

Россия с 21 сентября прекращает вывозные рейсы из-за рубежа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');