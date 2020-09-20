В ЕС отказали США в праве восстанавливать санкции ООН против Ирана

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - США в 2018 году вышли из соглашения по иранскому атому и, следовательно, не имеют возможности восстанавливать санкции ООН против этой страны, заявил в воскресенье глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"США в одностороннем порядке 8 мая 2018 года вышли из соглашения и с тех пор не участвовали в связанных с ним инициативах. Поэтому их нельзя считать стороной-участницей соглашения. Следовательно, США не могут восстанавливать санкции ООН в рамках резолюции 2231", - написал он в своем твиттере.

Боррель пообещал, что будет прилагать все усилия, чтобы "добиться соблюдения соглашения по Ирану всеми сторонами".

В ночь на 20 сентября глава госдепа Майк Помпео объявил, что по инициативе его страны восстановлены санкции ООН против Ирана, так как эта страна, по мнению США, нарушала параметры соглашения по атому с "шестеркой" международных посредников. Возможность подобного восстановления санкций действительно предусматривается в соглашении.

При этом остальные ключевые члены СБ ООН считают, что в данном случае США не имеют права восстанавливать санкции, так как по собственной воле вышли из ядерной сделки с Ираном. Теперь, как ожидается, стороны будут спорить в СБ ООН по этому вопросу.