Помпео заявил, что США восстановили санкции ООН против Ирана

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Американские власти восстановили предусмотренные ООН санкции против Ирана и готовы принимать меры против стран, которые не поступят так же, заявил глава Госдепа Майк Помпео.

"США ожидают, что все члены ООН в полном объеме будут выполнять свои обязанности и имплементируют эти меры", - говорится в его заявлении.

Помпео напоминает, что антииранские санкции ООН, помимо эмбарго на поставки вооружения, предусматривают запрет на обогащение и переработку ядерных материалов в стране, испытание и развертывание на иранской территории баллистических ракет, а также передача другими сторонами Ирану ядерных технологий и технологий для создания баллистических ракет

Глава Госдепа предупреждает, что "если члены ООН не будут выполнять обязательства по имплементации этих санкций, то США готовы использовать наши национальные органы власти, чтобы подобные действия не остались без последствий".

"В ближайшие дни США объявят о ряде дополнительных мер, нацеленных на обеспечение соблюдения санкций ООН и на то, чтобы нарушители понесли наказание", - подчеркивает он в заявлении.

Госсекретарь напомнил, что 30 дней назад США объявили о запуске механизма восстановления санкций ООН против Ирана, так как считают, что эта страна не выполняла обязательства, закрепленные в ее соглашении по атому с "шестеркой" международных посредников.

В итоге, полагает Помпео, "с сегодняшнего дня... все санкции СБ ООН... восстанавливаются".

Возможность восстановления санкций действительно содержится в соглашении по иранскому атому. По мнению Вашингтона, США могут вернуть ограничительные меры, несмотря на то, что в 2018 году по собственному желанию вышли из соглашения. Остальные ключевые члены СБ ООН не согласны с такой трактовкой соглашения и заявляли, что о возобновлении санкций речи не идет.

Ожидается, что теперь в ООН начнутся ожесточенные споры по этому вопросу. СМИ отмечают, что очень много стран сейчас не собираются восстанавливать санкции против Ирана, и потому возникает вопрос, ожидает ли их за это наказание от США.