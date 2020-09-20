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Пассажирский паром Viking Amorella сель на мель в водах Финляндии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Морская спасательная операция начата на пассажирском пароме Viking Amorella после того, как он сел на мель у острова Ярсё в водах Финляндии.

На борту парома находится 281 человек.

Согласно сообщениям Западно-Финской морской спасательной службы, судно задело морское дно, для стабилизации положения паром Viking Amorella был посажен на мель у острова Ярсё, расположенного в финских водах на восток от Аланда.

Как передают морские спасатели, ситуация с судном стабильная, людям опасность не угрожает.

По сведениям газеты Expressen, люди перемещены на самую высокую палубу парома. На борту парома находятся 207 пассажиров и 74 члена экипажа.

Финляндия Viking Amorella

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