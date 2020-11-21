Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:44Заразились
на 21.11В России 2 064 748+24 822В мире 57 564 083+665 668

Паром Viking Grace с 400 людьми на борту сел на мель в Финляндии

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Пассажирский паром Viking Grace, на борту которого находятся более 400 человек, сел на мель неподалеку от порта Мариехамна (Аландские острова) в Балтийском море, сообщается на сайте компании-владельца судна Viking Line.

Отмечается, что на борту парома 331 пассажир и 98 членов экипажа. Пострадавших нет. Водолазы обследуют дно судна на предмет утечек.

Причина происшествия пока не названа, однако СМИ отмечают, что в районе инцидента наблюдается сильный ветер.

Паром следовал по маршруту Стокгольм (Швеция) - Аландские острова (Финляндия) - Турку (Финляндия).

Позже компании добавили, что пассажиры останутся на ночь на борту, после чего им предложат продолжить путешествие на других паромах. Viking Grace будет стоять на мели, пока не стихнет ветер. Компания уже сообщила о замене судна на рейсах, которые должен был выполнять Viking Grace, до 30 ноября.

Это не первый подобный инцидент с судами Viking Line в последние месяцы. 20 сентября 300 человек пришлось эвакуировать с парома Viking Amorella, который сел на мель у острова Ярсё в водах Финляндии (Аландские острова). На борту находились 11 россиян.

Швеция Финляндия Viking Grace Viking Line

Новости по теме

Новости

Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту спутник для изучения океана

Ракета SpaceX стартовала со спутником для изучения океана

Brexit

Великобритания и Канада сохранят торговые отношения после Brexit

Путин заявил, что COVID-вакцины должны стать всеобщим достоянием

Путин заявил, что COVID-вакцины должны стать всеобщим достоянием

На границе скопились 690 фур из-за закрытия Военно-Грузинской дороги

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Первый российский гумконвой прибыл в Карабах

Первый российский гумконвой прибыл в Карабах
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Миротворцев задействовали практически на всей территории Карабаха

Что случилось этой ночью: суббота, 21 ноября

Число заражений COVID-19 в мире превысило 57,5 млн

Стрельба произошла в американском городе Уоуатосе

Стрельба произошла в американском городе Уоуатосе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');