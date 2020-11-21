Паром Viking Grace с 400 людьми на борту сел на мель в Финляндии

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Пассажирский паром Viking Grace, на борту которого находятся более 400 человек, сел на мель неподалеку от порта Мариехамна (Аландские острова) в Балтийском море, сообщается на сайте компании-владельца судна Viking Line.

Отмечается, что на борту парома 331 пассажир и 98 членов экипажа. Пострадавших нет. Водолазы обследуют дно судна на предмет утечек.

Причина происшествия пока не названа, однако СМИ отмечают, что в районе инцидента наблюдается сильный ветер.

Паром следовал по маршруту Стокгольм (Швеция) - Аландские острова (Финляндия) - Турку (Финляндия).

Позже компании добавили, что пассажиры останутся на ночь на борту, после чего им предложат продолжить путешествие на других паромах. Viking Grace будет стоять на мели, пока не стихнет ветер. Компания уже сообщила о замене судна на рейсах, которые должен был выполнять Viking Grace, до 30 ноября.

Это не первый подобный инцидент с судами Viking Line в последние месяцы. 20 сентября 300 человек пришлось эвакуировать с парома Viking Amorella, который сел на мель у острова Ярсё в водах Финляндии (Аландские острова). На борту находились 11 россиян.