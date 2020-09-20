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В центр Минска ввели бронетехнику

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Бронетехника вводится в центр Минска, где запланирована несанкционированная акция оппозиции, сообщают очевидцы.

По их данным, колонна из десяти бронетранспортеров в сопровождении автомобилей дорожной милиции въехала в Минск и направляется в сторону центра города.

Тем временем военные и сотрудники правоохранительных органов усилили меры безопасности в центре белорусской столицы. Военные оцепили Октябрьскую площадь возле Дворца Республики. По периметру площади выставлены металлические ограждения. Возле них выстроились военные с автоматами, в касках и бронежилетах. Вокруг площади разворачивают колючую проволоку.

Также усилены меры безопасности на площади Независимости и рядом со зданием администрации президента Белоруссии. На прилегающих к проспекту Независимости улицах припаркованы десятки автобусов и грузовиков, а также водометы, машины скорой помощи и другая спецтехника. Проезд к железнодорожному вокзалу под мостом в створе улицы Московской перекрыт. На самом мосту также дежурят силовики.

Кроме того шесть станций метро закрыты в Минске на фоне намеченной на воскресенье несанкционированной акции оппозиции.

В субботу, 19 сентября, во время протестов в Белоруссии задержали 430 человек, из них 415 в Минске. По данным МВД на утро воскресенья, 385 из них были отпущены. Общее количество участников 11 протестных акций в стране, по оценкам министерства, составило не более 900 человек, в "женском марше" в Минске - порядка 500 человек.

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