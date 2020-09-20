Задержания начались в Минске на несанкционированной акции оппозиции
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задерживают сторонников оппозиции в центре Минска. Задержаны уже около 20 человек.
Как передает корреспондент "Интерфакса", сотрудники правоохранительных органов пытаются препятствовать движению протестующих в сторону стелы "Минск город-герой". При этом они выхватывают отдельных участников акции и отводят их в автозак. Задержания проводятся точечно.
Некоторым протестующим удалось укрыться в торговом центре "Галерея".
ГУВД Мингорисполкома подтверждает, что на несанкционированной акции протеста в белорусской столице в воскресенье есть задержанные.
О задержаниях также сообщает не зарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна". Информации о количестве задержанных пока нет.
В воскресенье, 20 сентября, в белорусской столице проходит очередной митинг оппозиции.