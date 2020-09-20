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Задержания начались в Минске на несанкционированной акции оппозиции

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задерживают сторонников оппозиции в центре Минска. Задержаны уже около 20 человек.

Как передает корреспондент "Интерфакса", сотрудники правоохранительных органов пытаются препятствовать движению протестующих в сторону стелы "Минск город-герой". При этом они выхватывают отдельных участников акции и отводят их в автозак. Задержания проводятся точечно.

Некоторым протестующим удалось укрыться в торговом центре "Галерея".

ГУВД Мингорисполкома подтверждает, что на несанкционированной акции протеста в белорусской столице в воскресенье есть задержанные.

О задержаниях также сообщает не зарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна". Информации о количестве задержанных пока нет.

В воскресенье, 20 сентября, в белорусской столице проходит очередной митинг оппозиции.

Белоруссия Минск

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