В Минске началась несанкционированная акция оппозиции

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сторонники оппозиции собрались в центре Минска, где запланирована несанкционированная акция протеста.

Как передает корреспондент "Интерфакса", протестующие начинают собираться на проспекте Независимости небольшими группами и растягивают вдоль всего проспекта. У них в руках национальные белорусские бело-красно-белые флаги (используются оппозицией).

В общей сложности, по оценке наблюдателей, на отрезке проспекта Независимости от Немиги до "Галереи" находятся около тысячи человек.

Ранее стало известно, что в преддверии акции оппозиции в центр белорусской столицы вводится бронетехника. Кроме того, меры безопасности усилены вокруг Дворца независимости - резиденции президента страны. Все подъезды и подходы к нему перекрыты.

По периметру силовики разворачивают колючую проволоку, преграждая путь к нему по проезжей части и тротуару.