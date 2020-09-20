В телеграм-канале сообщили о разгоне акции в Бресте слезоточивым газом

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Силовики применили слезоточивый газ при разгоне несанкционированной акции в Бресте (Белоруссия), утверждает оппозиционный Telegram-канал "Страна для жизни".

По данным канала, сотрудники силовых структур применили газ во время шествия колонны протестующих.

Как следует из видеозаписи, размещенной на канале, участники шествия взялись за руки и отразили попытку точечных задержаний, после чего правоохранители применили спецсредства.

Позднее МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств в отношении участников несанкционированной акции протеста в Бресте. Об этом заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

Информация о пострадавших не поступала.