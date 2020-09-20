В Бресте при разгоне акции оппозиции милиция стреляла в воздух

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Участники несанкционированной акции протеста вступили в силовое столкновение с милицией в Бресте (Белоруссия).

Как сообщают очевидцы, в ответ на применение слезоточивого газа в милиционеров полетели бутылки.

Сотрудники правоохранительных органов в свою очередь сделали предупредительный выстрел в воздух. Какое оружие применялось, не сообщается.

Ранее МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств в отношении участников несанкционированной акции протеста в Бресте. Об этом заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

Информация о пострадавших не поступала.