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Массовые задержания начались в Минске

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Минске частично перекрыт проспект Независимости, начались массовые задержания участников несанкционированной оппозиционной акции.

Как передает корреспондент "Интерфакса", на пересечении с проспектом Машерова сотрудники силовых структур развернули заградительные комплексы "Рубеж", в руках они держат металлические щиты с электрошокерами.

В общей сложности в Минске задержано более 70 человек, сообщают наблюдатели.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", правоохранители задерживают участников несанкционированного марша оппозиции на площади Победы, улице Козлова, Змитрака Бядули и Смолячкова.

В милиции подтвердили, что задержания проводятся, но число задержанных не сообщили.

Со своей стороны, в правозащитном центре "Весна" "Интерфаксу" сообщили, что число задержанных во время несанкционированных протестов во всей Белоруссии превысило 70 человек: 33 в Минске, 41 - в регионах.

Ранее сообщалось, что воскресный марш белорусской оппозиции в Минске впервые за месяц не смог собрать 100 тыс. человек.

Белоруссия Минск

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