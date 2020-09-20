На акцию оппозиции в Минске пришло около 50 тыс. человек

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Воскресный марш белорусской оппозиции в Минске впервые за месяц не смог собрать 100 тыс. человек, в несанкционированной акции пока принимают участие не более 50 тыс. протестующих, отмечают очевидцы.

Как передает корреспондент "Интерфакса", группа участников марша направились в сторону резиденции Александра Лукашенко.

Нескольких сотен протестующих движутся от стелы "Минск город-герой" в сторону Дворца независимости.

Очевидцы сообщили, что на акции задержаны около 20 человек.

По данным МВД Белоруссии, на акции в Минске "задержано более 10 человек". Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Между тем в Минске начались перебои с интернетом. Абоненты сталкиваются с перебоями в работе мобильного интернета. Причину пояснил мобильный оператор А1. "В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 20 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - говорится в сообщении А1.