Тихановская попросила мировое сообщество не признавать Лукашенко

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала международное сообщество отказать в легитимности президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

"Мы обращаемся к международной общественности с призывом не признавать легитимности Лукашенко, поскольку он нелегитимен в глазах белорусского народа. Наши голоса на этих выборах украли", - сказа Тихановская в понедельник на брифинге с председателем Европарламента Давидом Сассоли.

"Мы пытаемся разобраться сами, но мы видим, что Лукашенко не хочет идти на диалог, о котором мы просим. В этот момент очень важна любая поддержка от европейских стран и других соседних стран", - добавила Тихановская, выразив благодарность за принятие Европарламентом резолюции в поддержку борьбы белорусского народа.

Сассоли, в свою очередь, высказал мнение, что "передача власти - это единственный мирный вариант решения проблемы (в Белоруссии - ИФ)".