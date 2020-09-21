Российские и белорусские военные форсировали реку на учениях под Брестом

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российские и белорусские военнослужащие на учении "Славянское братство-2020" под прикрытием вертолетов форсировали реку Мухавец под Брестом, сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в форсировании водной преграды участвовало более 40 единиц бронетанковой техники с российской стороны и 30 единиц - с белорусской стороны", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны РФ сказали, что российские десантники впервые выполняют задачи на незнакомой местности на боевых машинах десанта БМД-4М и бронетранспортерах БТР-МДМ "Ракушка". Ранее эта военная техника в Белоруссии не использовалась. Белорусские военнослужащие форсировали реку на бронетранспортерах БТР-80.

"Военнослужащие двух стран без предварительной подготовки выдвинулись двумя колоннами к обрезу воды и сходу форсировали водную преграду при непосредственной поддержке армейской авиации", - говорится в сообщении военного ведомства.

С 14 сентября на полигонах "Брестский" и "Гожский" в Белоруссии проводится совместное белорусско-российское учение "Славянское братство-2020".

Во вторник должен начаться второй этап маневров, на который в Белоруссию железнодорожным транспортом переброшена батальонная тактическая группа Тульской воздушно-десантной дивизии ВДВ России.