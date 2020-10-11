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Турция продолжит геологоразведку в Средиземноморье до 9 ноября

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Турецкое судно "Барбарос Хайреддин Паша", ведущее геологоразведочные исследования на нефть и газ, продолжит работу в восточной части Средиземноморья до 9 ноября, информирует турецкая газета "Хюрриет".

Ранее Анкара объявляла о том, что это судно будет проводить исследования в регионе до 18 октября.

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Исследовательское судно "Барбарос Хайреддин Паша" сопровождают суда поддержки "Танукс-1" и "Аполло Мун".

Геологоразведочная деятельность Турции в районе, которую Греция считает своей исключительной экономической зоной, вызывает серьезное недовольство в Афинах, однако в Анкаре это считают нарушением интересов Турции.

Из-за позиции двух стран ситуация в Восточном Средиземноморье значительно осложнилась.

Турция Греция Средиземное море

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