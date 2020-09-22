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США попросили Кипр снять возражения по санкциям ЕС против Белоруссии

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - США призвали Кипр снять возражения по вопросу ограничительных мер ЕС в отношении Белоруссии, передают во вторник западные СМИ со ссылкой на заявление заместителя помощника госсекретаря США по европейским делам Джорджа Кента.

"Мы призвали их присоединиться к консенсусу, чтобы позволить ЕС двигаться вперед, чтобы это был согласованный странами-единомышленниками, единый подход", - сказал Кент во время визита в Брюссель.

Кроме того, Вашингтон уже готов огласить санкции, но он надеется сначала скоординировать их с ЕС.

"Первоначальный план заключался в том, чтобы объявить о них параллельно на этой неделе. Мы ожидаем ясности от европейских лидеров, смогут ли они принять решение", - заявил он.

Кент находится во вторник в Брюсселе, куда он прибыл на встречи с европейскими официальными лидерами и дипломатами, где обсуждалась ситуация в Белоруссии.

Накануне главам МИД ЕС не удалось принять решение по санкциям против Белоруссии, поэтому этот вопрос, как ожидается, рассмотрят главы государств и правительств. Своего согласия не дал Кипр, который настаивал на том, чтобы санкции были введены не только в отношении Белоруссии, но и против Турции.

США Кипр ЕС Белоруссия

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