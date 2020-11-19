Палата представителей США одобрила законопроект для расширения белорусских санкций

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Члены Палаты представителей США одобрили на голосовании законопроект, который в случае окончательного утверждения даст Вашингтону возможность вводить дополнительные санкции против Белоруссии.

"Законопроект Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty" одобрен", - говорится в сообщении для прессы в твиттере Палаты представителей.

В кратком содержании законопроекта на сайте конгресса указано, что его цель - "дать президенту дополнительные возможности для введения санкций против Белоруссии за деятельность, связанную с вызвавшими споры белорусскими президентскими выборами и с последовавшими репрессивными мерами властей".

Также документ разрешает оказывать дополнительную помощь населению Белоруссии. К примеру, он предполагает помощь белорусским оппозиционерам, получившим политическое убежище за пределами Белоруссии.

Санкции, согласно законопроекту, могут вводиться против организаторов выборов, против белорусских официальных лиц, ограничивающих свободу СМИ, должностных лиц Союзного государства (РФ и Белоруссии), нарушавших свободу СМИ или права человека в Белоруссии, а также российских граждан, которые, по мнению Вашингтона, принимали активное участие в ограничении свободы СМИ и нарушении прав человека в Белоруссии, связанном с политическими репрессиями.

В настоящее время президент США уже имеет возможность вводить подобного рода санкции, однако законопроект в случае вступления в силу добавит ему вариантов для таких действий.

Теперь документ будет передан на рассмотрение в Сенат.