Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:49Заразились
на 18.11В России 1 991 998+20 985В мире 55 624 562+610 216

Палата представителей США одобрила законопроект для расширения белорусских санкций

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Члены Палаты представителей США одобрили на голосовании законопроект, который в случае окончательного утверждения даст Вашингтону возможность вводить дополнительные санкции против Белоруссии.

В миреМинфин США ввел санкции против восьми официальных лиц БелоруссииЧитать подробнее

"Законопроект Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty" одобрен", - говорится в сообщении для прессы в твиттере Палаты представителей.

В кратком содержании законопроекта на сайте конгресса указано, что его цель - "дать президенту дополнительные возможности для введения санкций против Белоруссии за деятельность, связанную с вызвавшими споры белорусскими президентскими выборами и с последовавшими репрессивными мерами властей".

Также документ разрешает оказывать дополнительную помощь населению Белоруссии. К примеру, он предполагает помощь белорусским оппозиционерам, получившим политическое убежище за пределами Белоруссии.

Санкции, согласно законопроекту, могут вводиться против организаторов выборов, против белорусских официальных лиц, ограничивающих свободу СМИ, должностных лиц Союзного государства (РФ и Белоруссии), нарушавших свободу СМИ или права человека в Белоруссии, а также российских граждан, которые, по мнению Вашингтона, принимали активное участие в ограничении свободы СМИ и нарушении прав человека в Белоруссии, связанном с политическими репрессиями.

В настоящее время президент США уже имеет возможность вводить подобного рода санкции, однако законопроект в случае вступления в силу добавит ему вариантов для таких действий.

Теперь документ будет передан на рассмотрение в Сенат.

США Белоруссия

Новости по теме

Новости

Великобритания дополнительно выделит на оборону почти $22 млрд

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Сенат Франции рассмотрит резолюцию о независимости Нагорного Карабаха

Бывший "зеленый берет" признался в сговоре с российской разведкой

Выборы в США - 2020

Трамп процитировал NYT в новом заявлении о своей победе на выборах

В СВР заявили, что США провоцируют Армению и Азербайджан на срыв мира в Карабахе

В СВР заявили, что США провоцируют Армению и Азербайджан на срыв мира в Карабахе
Пандемия коронавируса

Pfizer заявила о 95% эффективности вакцины на завершающем испытании

Pfizer заявила о 95% эффективности вакцины на завершающем испытании

В Берлине водометом стали разгонять протестующих против COVID-мер

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Алиев назвал несправедливыми санкции парламента Нидерландов

Алиев назвал несправедливыми санкции парламента Нидерландов

Что случилось этой ночью: среда, 18 ноября

Израильская армия нанесла удары по Сирии

Израильская армия нанесла удары по Сирии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');