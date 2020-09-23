Неизвестные в балаклавах начали избивать протестующих в центре Минска

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Некие лица в штатском и балаклавах избивают и задерживают участников несанкционированного протеста против инаугурации Александра Лукашенко в центре Минска.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, неизвестные в спортивных костюмах и балаклавах, вооруженные дубинками, жестко задерживают протестующих в районе станции метро "Немига". При этом они валят людей на землю и бьют их дубинками.

Кроме того, они требуют от водителей ускориться, не задерживаться на проезжей части и перестать сигналить в поддержку протестующих.

Ранее сообщалось со ссылкой на очевидцев о задержании в разных районах Минска нескольких десятков участников протеста против инаугурации Александра Лукашенко. Силовики проводят задержания жестко и с применением дубинок. Сообщается о применении сотрудниками милиции водометов и слезоточивого газа.

В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

В общей сложности на улицы белорусской столицы вечером в среду вышли порядка 5-7 тыс. человек, несогласных с внезапно проведенной инаугурацией Александра Лукашенко.