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Турция стала чаще отказывать во въезде россиянам

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Россияне стали чаще получать отказы во въезде в Турцию из-за истекающего срока действия загранпаспорта, сообщает Генконсульство РФ в Анталье.

"В последнее время при пересечении российскими гражданами границы с Турцией в аэропортах Антальи, Даламана и Миляса участились случаи отказа турецких властей во въезде в страну по причине истекающего срока действия загранпаспорта. Во избежание нервных срывов и принудительной депортации за счет нарушителя напоминаем, что с учетом права на безвизовое пребывание в течение 60 дней срок действия загранпаспорта должен быть не менее 120 дней (4 месяца) с момента въезда в Турцию", - говорится в сообщении Генконсульства в фейсбуке.

Россия 1 августа возобновила прямые рейсы в Анкару и Стамбул, 10 августа - в Анталью, Даламан и Бодрум. Турция сейчас - одна из немногих стран, куда могут летать российские туристы.

В пресс-службе аэропорта "Домодедово" в четверг сообщили, что пассажиропоток из России в Турцию с момента возобновления рейсов на ее курорты превысил уровень 2019 года.

Турция Россиия

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