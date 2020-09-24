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Президент Йемена призвал хуситов не препятствовать потоку гуманитарной помощи в страну

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади призвал повстанцев-хуситов не препятствовать потоку срочной гуманитарной помощи на территорию страны.

"Международное сообщество должно отвергнуть все попытки хуситов манипулировать гуманитарной помощью", - заявил Хади, выступая с обращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

"Все наши ресурсы истощены, частный сектор практически исчез", - подчеркнул президент.

Хади также призвал хуситов предоставить команде ООН доступ к заброшенному нефтяному танкеру, который грозит нанести значительный экологический ущерб Красному морю.

Призыв президента страны прозвучал после того, как в ООН указали на то, что все стороны конфликта в Йемене препятствуют доставке продуктов питания, медицинских материалов и воды.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

Йемен хуситы

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