В Рио-де-Жанейро на Новый год закроют пляжи

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Власти Рио-де-Жанейро объявили, что вечером 31 декабря все пляжи будут закрыты и к примерно 30-километровой полосе вдоль побережья нельзя будет подъехать на автомобиле. Как сообщает France 24, это будет сделано, чтобы не дать миллионам людей по традиции собраться на пляжах и смотреть новогодние фейерверки.

Пускать в закрытую зону будут только местных жителей.

За нарушение запрета чиновники пригрозили штрафом до 15 000 реалов ($2 800).

Руководитель городского оперативного центра, который отвечает за безопасность и видеоконтроль за транспортом, Алекшандре Кардеман заявил, что властям придется направить людям "жесткий и прямой сигнал". Он призвал горожан к сознательности и предложил им встретить Новый год дома.

Мэрия еще 15 декабря решила отменить все новогодние мероприятия. На прошлой неделе чиновники объявили, что 31 декабря с 20:00 будет закрыт вход в район Копакабана и туда перестанет ходить общественный транспорт, в том числе метро.

По распространению коронавируса Бразилия занимает третье место в мире (7 506 890 случаев заражения с начала пандемии), а по смертности - второе (191 641). В Рио умерли более 15 000 заразившихся, смертность в городе составляет 216 на 100 000 населения, что более чем в два раза превышает средний уровень по стране.