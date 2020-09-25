Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:21Заразились
на 25.09В России 1 136 048+7 212В мире 32 141 225+361 390

Украинская партия "Голос" потребовала ввести санкции против Лукашенко

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Голос" требует созвать заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины и ввести персональные санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, а также против его окружения, которое фальсифицировало результаты президентских выборов, сообщает пресс-служба одноименной фракции.

"Голос" настаивает: сейчас заявлений о непризнании президентских выборов в Белоруссии уже не достаточно. Самопровозглашение Лукашенко президентом и его сближение с (президентом РФ - ИФ) Путиным несет прямые военные риски для Украины. Поэтому нужно немедленно созвать Совет национальной безопасности и обороны и ввести персональные санкции против Александра Лукашенко и его марионеток, ответственных за фальсификацию выборов, а также системное и массовое нарушение основных прав и свобод человека", - приводит пресс-служба слова лидера партии "Голос", народного депутата Киры Рудык.

В миреЛукашенко закрыл границу Белоруссии с ЗападомЛукашенко закрыл границу Белоруссии с ЗападомЧитать подробнее

По ее словам, Лукашенко решил окончательно стать на путь диктатуры и вместо того, чтобы провести прозрачные повторные выборы, тайно принял присягу президента.

"Только международное давление может остановить диктатора, который ради сохранения власти готов отдать собственную страну Путину. Иначе под контролем России может оказаться более тысячи километров украино-белорусской границы. А это прямая угроза нашей с вами безопасности", - отмечает Рудык.

Она также сказала, что "Голос" обращается в Кабинет министров и Государственную миграционную службу, чтобы они предоставили временную защиту гражданам Белоруссии, которые вынуждены бежать на Украину из-за политических преследований. По ее словам, это необходимо для того, чтобы сотни белорусов, которые пересекли украинско-белорусскую границу, могли оставаться на территории Украины более 90 дней и официально найти работу.

Украина Белоруссия Александр Лукашенко

Новости по теме

Новости

Грета Тунберг после перерыва пришла на пятничную акцию в Стокгольме

Грета Тунберг после перерыва пришла на пятничную акцию в Стокгольме

Лукашенко предложил построить порт в Ленобласти за счет кредита на БелАЭС

Лукашенко предложил построить порт в Ленобласти за счет кредита на БелАЭС
Пандемия коронавируса

Карнавал в Рио отложили из-за коронавируса

Карнавал в Рио отложили из-за коронавируса

Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти в Китай в августе

Ким Чен Ын извинился за убитого в КНДР южнокорейского чиновника

Ким Чен Ын извинился за убитого в КНДР южнокорейского чиновника

Что случилось этой ночью: пятница, 25 сентября

Сеул усилит слежку за действиями военных КНДР после убийства своего гражданина

Обвиняемый в кибератаке на завод Tesla россиянин не признал вину

Обвиняемый в кибератаке на завод Tesla россиянин не признал вину

Американские сенаторы предложили ввести санкции против чиновников РФ

Минэнерго вернет часть сотрудников на удаленную работу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');