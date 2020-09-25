Украинская партия "Голос" потребовала ввести санкции против Лукашенко

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Голос" требует созвать заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины и ввести персональные санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, а также против его окружения, которое фальсифицировало результаты президентских выборов, сообщает пресс-служба одноименной фракции.

"Голос" настаивает: сейчас заявлений о непризнании президентских выборов в Белоруссии уже не достаточно. Самопровозглашение Лукашенко президентом и его сближение с (президентом РФ - ИФ) Путиным несет прямые военные риски для Украины. Поэтому нужно немедленно созвать Совет национальной безопасности и обороны и ввести персональные санкции против Александра Лукашенко и его марионеток, ответственных за фальсификацию выборов, а также системное и массовое нарушение основных прав и свобод человека", - приводит пресс-служба слова лидера партии "Голос", народного депутата Киры Рудык.

По ее словам, Лукашенко решил окончательно стать на путь диктатуры и вместо того, чтобы провести прозрачные повторные выборы, тайно принял присягу президента.

"Только международное давление может остановить диктатора, который ради сохранения власти готов отдать собственную страну Путину. Иначе под контролем России может оказаться более тысячи километров украино-белорусской границы. А это прямая угроза нашей с вами безопасности", - отмечает Рудык.

Она также сказала, что "Голос" обращается в Кабинет министров и Государственную миграционную службу, чтобы они предоставили временную защиту гражданам Белоруссии, которые вынуждены бежать на Украину из-за политических преследований. По ее словам, это необходимо для того, чтобы сотни белорусов, которые пересекли украинско-белорусскую границу, могли оставаться на территории Украины более 90 дней и официально найти работу.