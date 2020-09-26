В Минске задержали участников несанкционированного забега

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Несколько человек задержаны на несогласованном "забеге свободных" в парке Дружбы народов в Минске в субботу.

Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, их задержали "в рамках административного процесса - за участие в несанкционированном мероприятии".

По данным портала tut.by, забег был благотворительным, средства должны были пойти "в фонды, помогающие протестующим". На старт вышли 35 человек. За небольшой колонной бегущих последовал микроавтобус с сотрудниками силовых структур. В итоге, по словам очевидцев, задержали двоих.

В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.