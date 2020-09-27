Более ста человек задержаны на акциях протеста в Белоруссии

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Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В ходе несанкционированных массовых мероприятий в Белоруссии в воскресенье задержано более ста человек, сообщила агентству "Интерфакс" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Она отметила, что данные будут уточнены позднее.

Ранее очевидцы сообщили, что на акцию в Минске вышли более ста тысяч человек. О первых задержаниях стало известно, когда протестующие только двигались в сторону центра города из спальных районов.

Между тем во время акции протеста в Гомеле сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и светотехнические спецсредства.

Накануне, по данным МВД Белоруссии, по всей стране были задержаны 150 участников протестов.