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Азербайджан заявил о гибели шести человек из-за армянского обстрела

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Жертвами артиллерийских обстрелов со стороны Вооруженных сил Армении в азербайджанских населенных пунктах стали шесть мирных жителей, заявил в понедельник глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

"В результате военной провокации ВС Армении и обстрелов населенных пунктов погибли шесть мирных граждан Азербайджана. Также есть раненые", - сказал он на брифинге для иностранных дипломатов.

Ранее в понедельник Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 26 раненых среди гражданского населения в результате обстрелов. Они госпитализированы.

Накануне азербайджанская сторона сообщала о гибели под обстрелами пяти мирных жителей и ранении 19 человек.

Хроника 27 – 28 сентября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения

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