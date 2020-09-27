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В Азербайджане сообщили о гибели целой семьи из-за армянского обстрела

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Жертвами артиллерийского обстрела с армянской стороны стали пять граждан Азербайджана, сообщает в воскресенье пресс-служба Генпрокуратуры страны.

"Житель села Гашалты Нафталанского района Эльбрус Гурбанов и четыре члена его семьи были убиты в результате артобстрела со стороны армянских ВС", - говорится в сообщении.

В прокуратуре Геранбойского района возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном убийстве на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды (ст. 120.2.12 УК Азербайджана) и о ведении агрессивной войны (ст. 100.2 УК Азербайджана).

Ранее Генпрокуратуры Азербайджана сообщала, что в результате артиллерийских обстрелов с армянской стороны в воскресенье на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта ранения получили 19 мирных жителей. Они госпитализированы.

В Нагорном Карабахе сообщают о 30 раненых и двоих убитых мирных жителях в результате обстрела со стороны Азербайджана.

Утром в воскресенье Азербайджан заявил о начале военной операции на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Власти назвали эти действия ответом на провокацию с армянской стороны.

В Армении и Нагорном Карабахе объявили военное положение и мобилизацию. В Азербайджане военное положение вводится с понедельника.

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