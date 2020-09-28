Иностранцам разрешили свободный въезд на Украину

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Украина сняла запрет на въезд иностранцев на территорию страны с 00.00 28 сентября, заявляют в украинской Государственной погранслужбе.

"Постановление, в котором также были прописаны ограничения въезда иностранцев, продолжает действовать. Это постановление правительства № 641. В то же время, там был четко прописан запрет въезда иностранцев на территорию нашей страны с 28 августа до 00.00 28 сентября. Фактически, этой ночью эта норма о запрете въезда иностранцам в нашу страну прекратила свое действие. Отныне иностранцам въезд в нашу страну не запрещен", - пояснил агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Он подчеркнул, что пограничники руководствуются нормами законодательства, которое регламентирует пересечение государственной границы Украины, а именно законом "О пограничном контроле", постановлением правительства о выезде и въезде зарубежных граждан в страну.

По словам Демченко, отдельных требований к иностранцам относительно самоизоляции или страхового полиса при въезде на Украину на данный момент нет. "Эта норма прекратила свое действие, потому каких-то отдельных моментов, которые бы определило правительство относительно иностранцев при въезде в Украину на период карантина, на данный момент нет", - отметил он.

Как сообщалось, запрет на въезд на Украину иностранцам действовал с 00:00 часов 28 августа до 00:00 часов 28 сентября текущего года.