Министр финансов Эстонии заподозрил Швецию в сокрытии причин гибели парома Estonia

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Председатель правящей Консервативной народной партии Эстонии, министр финансов Мартин Хельме считает, что власти Швеции скрывают причины гибели парома Estonia.

"Почему Швеция хотела засыпать останки судна? Почему заключили беспрецедентное соглашение, запретившее приближаться к затонувшему судну? Не потому ли, что речь шла о провале тайной операции и что этот крупный внешний объект был военным кораблем тех, кто ее проводил?", - заявил Хельме во вторник в социальных сетях после просмотра документального фильма "Estonia – находка, которая изменит все".

Лидер Консервативной партии Эстонии выразил надежду на то, что в ближайшее время будет возможность выяснить, был ли в районе крушения в ту ночь какой-нибудь шведский военный корабль.

"Не потребовался ли какому-нибудь шведскому судну ремонт сразу после гибели Estonia? Просто недопустимо, что в свете новой информации продолжится введение общественности в заблуждение, препятствование расследованию", - отметил Хельме.

По его мнению, нет никаких сомнений, что "судно погибло в результате столкновения с каким-то крупным внешним объектом".

"Уже запущены новые бредовые теории о том, что пробоина в борту судна могла появиться от удара парома о морское дно или просто как-то сама образоваться. Невозможно. Общественности врали 26 лет, людей водили за нос и свидетелей выставили в роли дураков. Довольно вранья! Пора признать правоту всех тех очевидцев, над которыми смеялись, извиниться перед ними", - заявил глава правящей партии.

В эстонских СМИ в начале недели появились сообщения очевидцев катастрофы, утверждающих, что их свидетельские показания были неверно записаны, а внешнее воздействие на появление пробоины в борту парома отрицалось.

Документальный фильм Discovery

Пятисерийный документальный сериал "Estonia – находка, которая изменит все" был показан накануне в странах Северной Европы. Кинокартина была снята продюсерской компанией по заказу норвежского Discovery. В фильме отмечалось, что при погружении к остову судна робот-водолаз обнаружил в корпусе четырехметровую дыру, которую ранее частично скрывало морское дно.

Находка подтверждает версию о том, что 28 сентября 1994 года к гибели Estonia привело не только вышедшее из строя запорное устройство носового визора, но и дыра в корпусе, которая ускорила крушение (носовой визор – подъемная надводная часть парома на носу судна; подъем визора обеспечивает проезд транспортных средств на палубу).

Ранее власти стран, которые принимали участие в расследовании катастрофы, опровергали эти утверждения, сообщает шведская газета Aftonbladet.

Документальный фильм вызвал большой резонанс в Эстонии, Финляндии и Швеции. Узнав о его предстоящем показе премьер-министр Эстонии Юри Ратас срочно отправился в Финляндию и Швецию, где со своими коллегами обсудил показанную в фильме версию гибели парома и пообещал "установить, а затем найти ответы на все возможные вопросы, которые возникнут в этой связи".

Гибель парома

Паром Estonia затонул в ночь на 28 сентября 1994 года на пути из Таллина в Стокгольм. На его борту находились 989 членов экипажа и пассажиров. Спасено только 138 человек, один из которых позже умер в больнице. Погибло и пропало без вести 852 человека, обнаружены тела лишь 94 погибших.

Катастрофа является кораблекрушением с самым большим числом жертв в Балтийском море в мирное время. Глубина на месте затопления парома составляет 83 метра.

Паром "Эстония" – единственное в мире судно, охраняемое законом о покое погибших. Погружение к останкам парома запрещено.

Версии причин катастрофы

Согласно отчету эстонско-финляндско-шведской межправительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, паром затонул из-за несовершенства конструкции, повышенной скорости движения судна и штормовой погоды.

В то же время гибель парома вызвала много вопросов и породила различные теории уже в первые дни после крушения судна. Появились версии о столкновении с подводной лодкой, о перевозке оружия на его борту, взрыва на борту судна, попытке утопить якобы находившийся на борту грузовик с секретным грузом, доставшимся от покинувших Эстонию российских вооруженных сил и тому подобное.

У многих вызвал недоумение и поспешно заключенный договор между Эстонией, Финляндией и Швецией, запрещающий любые погружения и исследования в районе гибели парома и высказывающийся за закрытие останков судна песком или бетоном (что не было выполнено - ИФ).

В последнее время родственники погибших неоднократно поднимали в правительственных и судебных инстанциях вопрос о необходимости дополнительного расследования причин гибели парома и необходимости новых погружений к останкам судна. Однако все их требования отклонялись со ссылками на закон о покое погибших.