Во Франции вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Париже и еще более чем 10 городах Франции с понедельника начинают действовать новые ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщают французские СМИ.

В частности, вступает в силу запрет на праздничные и развлекательные мероприятия, в том числе свадебные церемонии, фестивали, студенческие вечеринки.

Барам запрещено работать с 22:00 вечера до 6:00 утра. Спортивные залы и центры, расположенные в помещениях, остаются закрытыми.

При условии соблюдения строгих мер безопасности работу продолжают кинотеатры, музеи и театры. Бассейны также остаются открытыми для посещения.

На прошлой неделе министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал жителей страны минимизировать социальные взаимодействия в связи с ухудшением ситуации с распространением COVID-19. Он также рекомендовал работодателям по возможности продлить дистанционную работу в тех зонах, в которых угроза распространения коронавируса особенно высокая. Среди таких зон - Бордо, Лилль, Ницца, Париж и Тулуза.

За время пандемии во Франции зарегистрировано около 540 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 31 тыс. человек скончалось.