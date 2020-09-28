Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Сирии боевики готовят очередную провокацию с использованием отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Гринкевич на брифинге в понедельник.

"По имеющейся информации, террористы планируют инсценировать обстрелы населенных пунктов Бейтарун провинции Алеппо и Бдама провинции Идлиб боеприпасами с отравляющими веществами для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения", - заявил он.

В российском Центре по примирению призвали командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.