Ереван заявил об обстреле Азербайджаном города Варденис в Армении

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Азербайджанские военные обстреляли воинскую часть в городе Варденис на востоке Армении и в направлении боевых позиций на этом участке применили авиацию, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Перед тем, по ее словам, Минобороны Азербайджана "выдало дезинформацию" об артобстреле Дашкесанского района Азербайджана с территории Варденисского района Армении.

В Варденисе в результате обстрела с азербайджанских беспилотников загорелся гражданский автобус, заявил еще один представитель Минобороны Армении.

В МИД Армении ранее во вторник предупредили, что Баку готовится расширить географию боевых действий и планирует агрессию непосредственно против Армении, заявляет во вторник.

"Мы категорически опровергаем обвинения министерства обороны Азербайджана об артобстреле с территории Варденисского района Армении Дашкесанского района Азербайджана. Цель данной дезинформации - подготовить почву для расширения географии боевых действий, в том числе, осуществления агрессии против Республики Армения", - говорится в заявлении армянского внешнеполитического ведомства.

МИД Армении также заявил, что строго осуждает "попытки Азербайджана дестабилизировать региональный мир и стабильность, ответственность за последствия которого полностью несет военно-политическое руководство Азербайджана".