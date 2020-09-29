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Ереван заявил об обстреле Азербайджаном города Варденис в Армении

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Азербайджанские военные обстреляли воинскую часть в городе Варденис на востоке Армении и в направлении боевых позиций на этом участке применили авиацию, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Перед тем, по ее словам, Минобороны Азербайджана "выдало дезинформацию" об артобстреле Дашкесанского района Азербайджана с территории Варденисского района Армении.

В Варденисе в результате обстрела с азербайджанских беспилотников загорелся гражданский автобус, заявил еще один представитель Минобороны Армении.

В МИД Армении ранее во вторник предупредили, что Баку готовится расширить географию боевых действий и планирует агрессию непосредственно против Армении, заявляет во вторник.

"Мы категорически опровергаем обвинения министерства обороны Азербайджана об артобстреле с территории Варденисского района Армении Дашкесанского района Азербайджана. Цель данной дезинформации - подготовить почву для расширения географии боевых действий, в том числе, осуществления агрессии против Республики Армения", - говорится в заявлении армянского внешнеполитического ведомства.

МИД Армении также заявил, что строго осуждает "попытки Азербайджана дестабилизировать региональный мир и стабильность, ответственность за последствия которого полностью несет военно-политическое руководство Азербайджана".

Хроника 27 – 29 сентября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Варденис Армения Минобороны Азербайджан МИД Дашкесанский район

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