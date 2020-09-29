В Азербайджане заявили, что у них нет истребителей F-16

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Министерство Азербайджана опровергло информацию о наличии на вооружении ВВС страны истребителей F-16.

"У ВВС Азербайджана нет истребителей F-16", - сказал "Интерфакс-у" во вторник руководитель пресс-службы оборонного ведомства республики Вагиф Даргяхлы.

По его словам, поэтому распространенное армянской стороной сообщение о якобы уничтожении такого истребителя является дезинформацией.

Накануне президент Армении Армен Саркисян заявлял, что Турция оказывает помощь Азербайджану в войне против Карабаха советниками, наемниками и истребителями F-16.

"Член НАТО Турция оказывает Азербайджану полноценное содействие в виде дронов, кибератак, советниками, наемниками и даже истребителями F-16", - сказал Саркисян в режиме видеоконференции на открытии международного форума CYBERSEC2020, который проходит при партнерстве с НАТО.