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Парламент Израиля одобрил ограничения на протесты во время карантина

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Парламент Израиля (Кнессет) одобрил в среду закон, предусматривающий возможность введения ограничений при проведении уличных демонстраций в рамках мер по борьбе с коронавирусом, сообщает издание The Times of Israel.

Закон наделяет правительство страны правом запрещать жителям страны отдаляться от их дома более чем на один километр, чтобы принять участие в протестах, а также ограничивать максимальное количество участников собраний на улице до 20 человек.

Издание указывает, что этот закон, в частности, коснется еженедельных акций протеста, которые устраивают жители страны у резиденции премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

В середине сентября в Израиле ввели режим общенационального карантина из-за роста случаев заражения коронавирусом. Предполагалось, что он будет действовать на время трех национальных праздников до 10 октября. Жители должны оставаться в радиусе одного километра от дома, а все частные предприятия, кроме тех, без которых нельзя обойтись, закрыты.

Накануне, 29 сентября, глава Минздрава Йоэль Эдельштейн заявил, что после завершения объявленного локдауна 10 октября все ограничения не будут отменены разом.

Хроника 09 января – 30 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Израиль Коронавирус Биньямин Нетаньяху

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